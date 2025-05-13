لتسمية مساعدي "أرنولد".. اجتماع مرتقب في بغداد

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رحيم لفتة، يوم الثلاثاء، عن اجتماع مهم من المقرر عقده بعد ظهر اليوم، لتحديد الكوادر المساعدة والمنسقين مع المدرب الجديد غراهام أرنولد.

‏وقال لفته، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم ستعقد اجتماعا هاماً اليوم لتحديد الكوادر الطبية والإدارية والمنسق الإعلامي للمنتخب العراقي خلال الرحلة المقبلة ولقائي كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف أن "الاتحاد طرح عدداً من الأسماء التي ستقوم بمهامها خلفا للكادر السابق الذي كان يعمل مع الاسباني المقال خيسوس كاساس"، مبينا ان "الاتحاد حدد الاسماء بعد مناقشتها بشكل تام".

إلى ذلك، أكد لفته، أن "الأمين العام للاتحاد محمد فرحان، قرر العدول عن استقالته، وسيباشر بعمله اليوم في مقر الاتحاد، مؤكداً أن "فرحان سحب استقالته رسمياً، لا سيما بعد تمسك الاتحاد بإمكانياته الإدارية.