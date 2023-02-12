لتزامنها مع الزيارة الرجبية.. اتحاد الكرة العراقي يؤجل الجولة 17 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تأجيل انطلاق الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز إلى مطلع الأسبوع المقبل لتزامنها مع الزيارة الرجبية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بسبب تزامن الزيارة المليونيّة للإمام موسى بن جعفر يوم الجمعة الموافق 2023/2/17، ولإتاحة الفرصةِ لجميع شرائح المجتمع العراقي، ومنها الرياضي، لأداءِ مراسم الزيارة، تقرر إرجاء انطلاق الجولة السابعة عشر من يومي الأربعاء والخميس إلى يومي السبت والأحد من هذا الشهر، وبنفس التوقيتاتِ والملاعب المُعلنة سابقا".

وكان عضو لجنة المسابقات في الاتحاد، نجم الاوسي، قد أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، ان "مباريات الجولة الـ17 لن تتوقف وستقام بموعدها، رغم أنها تتزامن مع أيام زيارة الإمام الكاظم".

واشار الى ان "هذه الجولة ستقام خلال يومي 15 و16 من شهر شباط الجاري وستتواصل منافسات الدوري الممتاز كما تم تبليغ فرق الاندية الممتازة".

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم سابع ائمة المسلمين الشيعة.