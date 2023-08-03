ألتراس القوة الجوية يجهز 100 دار سكنية لاستضافة جمهور اربيل في ختام كأس العراق

شفق نيوز/ أعلنت رابطة جماهير نادي القوة الجوية المركزية، بالتعاون مع مجموعة ألتراس الصقور ومجموعة مجانين الصقور في مبادرة رياضية جماهيرية تحدث لأول مرة في البطولات الكروية العراقية، عن استضافة جمهور نادي اربيل في بغداد.

وقال قائد مشجعي نادي القوة الجوية "كابو" علي المالكي لوكالة شفق نيوز؛ "لقد هيئنا أكثر من (100) دار سكنية في مدينة الصدر والمناطق الاخرى لاستقبال جماهير اربيل الوافدة الى بغداد لتشجيع فريقها الكروي في ختام كأس العراق التي تقام السبت المقبل على ملعب الشعب الدولي".

واضاف ان "الرابطة وبالتعاون مع مجموعة ألتراس الصقور ومجموعة مجانين الصقور جهزوا وامنوا المبيت أي عدد مهما كان كبيراً، يحضر من اربيل من اجل تشجيع فريقهم الكروي في المباراة النهائية التي تجمع الجوية واربيل".

وبين "أننا كمجموعة قررنا أيضا تلبية كافة احتياجات الجماهير الاربيلية وجهزنا كل جوانب الضيافة بشكل كامل".

واشار الى ان "الهدف من ذلك هو إعادة الروح الرياضية بين أبناء العراق والتجمع الاخوي بين جمهور الفرق الرياضية وتعزيز العلاقات الاخوية بين الاندية"، مؤكدا ان "الكثير من الجمهور الاربيلي وحتى من جمهور نوروز السليمانية اتصلوا بنا ورحبوا بالدعوة والمبادرة الكريمة التي تنم عن روح الاخوة بين المحافظات ومن منطلق فلتجمع الرياضة ابناء العراق من جديد".

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حددت مطلع الأسبوع السبت المقبل موعداً لمباراة قمة كروية في ختام بطولة كأس العراق للموسم 2022-2023 تجمع هولير والصقور في العاصمة بغداد.