لتحديد المركزين الثالث والرابع.. العراق يلاقي الأردن في البطولة الرباعية

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره الأردني اليوم الثلاثاء في الساعة الخامسة والنصف مساءً على ستاد عمان الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافساتِ البطولة الدوليّة الرباعية المقامة حالياً في العاصمة عمان.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الأولى أمام قطر بركلات الترجيح 6-5.

وقال عضو اتحاد الكرة، رئيس وفد المنتخب العراقي احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب الوطني أجرى أمس الاثنين اخر وحداته التدريبية، واصبح مستعداً لمواجهة اليوم بمشاركة كافة اللاعبين باستثناء الحارس جلال حسن بعد تعرضه للإصابة في منطقة أسفل الظهر".

واضاف ان "مباراتنا امام الاردن ستكون تنافسية ومهمة كون منتخب الأردن قوي وظهر بشكل جيد أمام إيران وكان قريباً للتعادل لولا اضاعته لركلة جزاء".

وتابع الموسوي؛ "اننا ننتظر من لاعبينا تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد سيما وأنهم استعدوا بشكل جيد للقاء".

واشار إلى ان "المدرب كاساس أكد بأنه سيتواصل في اختبار لاعبيه لبلوغ القناعة والابقاء على من سيخدم مشوار المنتخب في المرحلة المقبلة".

وبين ان "المنتخب استفاد من مباراته أمام قطر وستكون مباراتنا اليوم استفادة اخرى ستولد القناعات لدى مدرب منتخبنا للخروج قائمة لاعبين يعتمد عليهم في المنافسات الرسمية المقبلة".

واشار الى ان "الاتحاد وفر كل متطلبات النجاح للمنتخب وسيتواصل بدعمه الكبير لحين وصول الجاهزية والاستقرار قبل الدخول في خوض المنافسات الاسيوية الرسمية الشهر المقبل".