لتجاوز كبوة تايلاند.. الأولمبيّ العراقي يكملُ تحضيراته لمُواجهةِ طاجيكستان

شفق نيوز/ أكمل المنتخبُ الأولمبيّ، اليوم الخميس، استعداداته في مجمع الإرسال بالدوحة لمواجهة نظيره الطاجيكستاني التي تقام غداً الجمعة في ملعبِ استاد الجنوب المونديالي في الساعة التاسعة ليلا.

وحضر التدريبات عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، فضلاً عن عضوي المكتب التنفيذيّ للجنة الأولمبية باسم علي و خليل ياسين، ومدرب المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المساعد.

وشملت التدريبات عددًا من حالاتِ اللعب من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وارتدى اللاعب سالم أحمد قناعَ الوجه بعد تعرضه إلى إصابةٍ في مباراةِ تايلاند.

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، الثلاثاء الماضي، أن خسارة مباراة لا تعني مغادرة النهائيات، فما زالت هناك مباراتان سنقاتل من أجل الحصول على نقاطهما.