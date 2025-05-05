لتجاوزه على درجال.. معاقبة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء بـ "الحرمان والغرامة"

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي) حسام علي حمزة، بالحرمان والغرامة على خلفية تجاوزه على رئيس الاتحاد عدنان درجال.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت لمناقشة الشكوى الواردة من قبل القسم القانونيّ إلى لجنة الانضباط، والمتعلقة بالمشكو منه (رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي) حسام علي حمزة، إذ وردَ في الشكوى أن المومأ إليه كان قد تجاوزَ على رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وبعد الاطلاع على الشكوى والفيديو تبين وجود التجاوز على شخص رئيس الاتحاد".

وقررت اللجنةُ، بحسب البيان، استدعاء حسام علي حمزة، وبعد حضوره أمام اللجنة، تمت مواجهته بموضوع الشكوى، وأفاد أنه لا يقصد التجاوز على شخصِ الكابتن، إنما كان انتقاداً وتقييماً لعمل الاتحاد، وإنه يعتذر من لجنةِ الانضباط والاتحاد.

وأضاف أنه "سيقدم اعتذاراً رسمياً عن طريق الموقع الرسميّ للنادي، يوضح فيه ملابساتَ الشكوى، ويتضمن الاعتذار من الاتحاد ورئيسه، وتم إمهاله مدة كافية إلا أنه لم يقدم أيَّ اعتذارٍ رسميّ رغم مرور أسبوعٍ على حضوره أمام اللجنة، كما أبلغنا عضو الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء أن رئيسَ الهيئة سيقدم اعتذاراً رسمياً على الحساب الرسميّ للنادي، إلا أن هذا الأمرَ لم يحدث".

وأشار البيان، إلى أن "اللجنة قررت معاقبةَ حسام علي حمزة، رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي، استناداً لأحكام المادة (48)، وبدلالةِ المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق 2024-2025"، مبيناً أن "القرار صدر باتفاق الآراءِ قابلاً للاستئناف".