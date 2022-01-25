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لبنان يتمسك بعدم منح تأشيرة دخول للاعب العراقي أيمن حسين

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-25T19:09:44+0000
لبنان يتمسك بعدم منح تأشيرة دخول للاعب العراقي أيمن حسين

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ان مهاجم المنتخب ايمن حسين سيكون خارج قائمة المنتخب الوطني في لقائه امام مضيفه لبنان مطلع شباط المقبل.

وقال محمد عماد المنسق الاعلامي للمنتخب لوكالة شفق نيوز ان سبب غياب ايمن هو لتمسك السلطات اللبنانية بعدم منح تاشيرة الدخول لايمن حسين بسبب وجود تأشيرة إسرائيلية على جوازه لأنه سبق وأن دخل الاراضي الفلسطينة في احدى مباريات القوة الجوية السابقة.

واضاف ان "الاتحاد الاسيوي ارتأى عدم التدخل بالامور الامنية التي تخص السلطات اللبنانية، وبهذا سيكون ايمن حسين خارج تشكيلة المنتخب الوطني في لقاء لبنان".

وبين ان "الإرباك يسود في أوساط الجهاز الفني بسبب غيابات لاعبي المنتخب في لقاء ايران الخميس المقبل من بينهم من سيغيبون بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعد تضارب الفحوصات التي اجريت في ايران والعراق وقطر لعدد من اللاعبين".

واشار الى ان "الاتحاد العراقي حاول اعادة الفحوصات لعدم ظهور الأعراض عليهم، واثبات الفحوصات التي اجريت لبعض اللاعبين خلوهم من الفيروس الا ان الجانب الايراني اصر على حجرهم".

وتابع بالقول، إن "الاتحاد العراقي ابرق للاتحاد الاسيوي كتابا يوضح فيه ما يحدث، وكذلك ما حدث من منع دخول ايمن حسين الى لبنان، لكن ارتأى الاتحاد الاسيوي عدم التدخل في الامور الامنية الخاصة بالجانب اللبناني رغم كل المخاطبات الرسمية التي بعثها الاتحاد العراقي لكرة القدم".

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