لبناني في صفوف القوة الجوية ونيجيري ينضم لزاخو

شفق نيوز/ أعلنت إدارتا ناديي القوة الجوية، وزاخو، يوم الجمعة، عن تعاقدهما مع لاعبين لبناني ونيجيري للانضمام لصفوف الفريقين في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعاقدت إدارة نادي القوة الجوية مع المدافع الدولي اللبناني محمد الحسيني (22عاماً) قادما من نادي العهد اللبناني.

وسيمثل المحترف اللبناني فريق القوة الجوية خلال المرحلة المقبلة.

كما تعاقدت إدارة نادي زاخو مع المهاجم النيجيري إيشتا ديبوتي "24 عاماً" بعقد يمتد لموسم ونصف مع النادي، قادماً من متصدر دوري النيجيري "الأنهار المتحدة".

ويلعب اللاعب في مركز الهجوم والجناح الأيسر.

كما قررت إدارة نادي زاخو فسخ عقديّ محترفيه المغربي أيوب ناناح، والسوري إبراهيم هيسار، بالتراضي.