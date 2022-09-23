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لبلوغ الدوري الممتاز.. ديالى يتعاقد مع محترفين ابرزهم برازيلي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-23T17:41:21+0000
لبلوغ الدوري الممتاز.. ديالى يتعاقد مع محترفين ابرزهم برازيلي

شفق نيوز/ أعلن نادي ديالى لكرة القدم الناشط في دوري الدرجة الأولى، اليوم الجمعة، التعاقد مع محترف برازيلي وقرب التعاقد مع اخرين عرب واجانب للوصول الى الدوري الممتاز، فيما بيّن أن التعاقدات الحالية والقادمة جاءت بتمويل ذاتي وجهود رئيس النادي النائب في البرلمان العراقي.

وقال أمين سر النادي فراس حمزة لوكالة شفق نيوز ان "النادي تعاقد مع اللاعب البرازيلي رينالد قادما من نادي اتلتيكو غويانيينسي في الدوري البرازيلي"، من دون الإفصاح عن قيمة العقد، مؤكدا التعاقد مع "محترفين عرب وأجانب قريبا لبلوغ الدوري الممتاز رغم المصاعب المالية التي تواجه النادي".

وبين حمزة أن "تمويل التعاقد مع المحترفين جاء بتمويل ذاتي وجهود رئيس النادي النائب احمد الموسوي ونائب رئيس النادي"، مشيرا الى "وعود من حكومة ديالى لدعم النادي في مسيرته في دوري الدرجة الاولى سعيا لبلوغ الدرجة الممتازة".

وضمن نادي ديالى البقاء بدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل بصعوبة جراء الضائقة المالية وانعدام دعم الحكومة المحلية ووزارة الشباب والرياضة.

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