البصرة تجمع كاساس ومحترفي المنتخب استعدادا لموقعة كوستاريكا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وصول الطاقم الاسباني بقيادة خيسوس كاساس الى البصرة، فيما اكتمل عقد المحترفين استعدادا لمواجهة كوستاريكا الودية.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الواصلين كلٌ من المُدرب خيسوس كاساس ومساعديه "أليخاندرو فاريلا لوبيز ، بابلو غراندز ، سلفادور روميرو ، دايفيد ميلان وخافيير سانشيز"، مبينا أن الطاقم الاسباني "سيقودُ مهامَ عمله في تدريبِ المُنتخبِ الوطنيّ في مُباراته الوديّة المُقبلةِ ضد كوستاريكا الخميس المقبل"

وأضاف الاتحاد أن "المُحترفين زيدان إقبال وأحمد ياسين التحقا بوفدِ المُنتخبِ الوطنيّ"، مبينا أنه كانَ في استقبالِ الواصلين إلى مطار البصرة المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم والمُنسق الإعلاميّ محمد عماد".

من جهة اخرى اوضح الاتحاد َأن "محترفُ الصفاقسي التونسيّ حسين علي وصل إلى مدينةِ البصرة ليلتحقَ بوفدِ المُنتخبِ".

واوضح البيان أن "اللاعبين حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، شيركو كريم ومصطفى ناظم قد التحقوا أمس الاثنين مع المنتخبِ، وبهذا اكتملَ التحاق جميع اللاعبين".

ومن المؤمل، وفقا للبيان، أن يخوضَ المنتخبُ العراقي، عصر اليوم الثلاثاء، في الساعةِ الثالثة والنصف أولى وحداته التدريبيّة في المدينةِ الرياضيّة في البصرة بقيادةِ المُدربِ الإسبانيّ خيسوس كاساس.