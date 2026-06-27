"لا ينبغي السكوت".. الصدر يدعو الى اجراء تغييرات فورية في المنتخب العراقي

شفق نيوز- النجف

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم السبت، إلى إجراء تغييرات فورية في المنتخب العراقي بعيدا عن الطائفية والحزبية، مشددا أنه "لا ينبغي السكوت"، وذلك بعد الخسائر التي تلقاها الفريق في كأس العالم.

ونقلت صفحة "صالح محمد العراقي" في منصة (إكس) عن الصدر قوله، إن "الأداء المخجل للمنتخب العراقي في كأس العالم وفي تصفياته لا ينبغي السكوت عنه".

وأضاف، أن "من المناسب إجراء تغييرات فورية وحازمة بعيداً عن الطائفية والعرقية وعن الحزبية.. لا في ما يخص اللاعبين فقط، بل في كل ما له دخل في إدارة المنتخب وتدريبه وعطاءاته وما شابه ذلك، بطرق مهنية صحيحة ودقيقة".

واستطرد الصدر: "بخلاف ذلك، لا مكان للمنتخب العراقي في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، لما يعصف بالمنتخب من رياح الفساد والتسييس والطائفية والصراعات الخفية مع شديد الأسف".

وأنهى المنتخب العراقي مشواره في المونديال بعد تلقيه ثلاث هزائم في دور المجموعات، أمام النرويج بنتيجة (4-1)، وفرنسا (3-0)، والسنغال (5-0)، ليغادر البطولة من الدور الأول.