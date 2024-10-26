"لا مقاعد شاغرة على الطائرة".. مانشستر سيتي يرفض طلباً غريباً لجاره اليونايتد

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية بريطانية، يوم السبت، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي طلب من منافسه المحلي مانشستر سيتي نقل الثنائي أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو مع لاعبي الثاني على متن طائرة خاصة لحضور حفل جائزة الكرة الذهبية، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، استأجر طائرة خاصة لنقل لاعبيه إلى باريس لحضور حفل جوائز الكرة الذهبية يوم الاثنين، وطلب مانشستر يونايتد من جاره عما إذا كان بالإمكان توفير أماكن لنقل لاعبيه.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي رفض طلب جاره يونايتد، وأبلغه بعدم وجود أماكن على متن الطائرة الخاصة، ما دفع الثاني لمحاولة البحث عن خيارات بديلة.

ويتنافس كل من روبن دياز وفيل فودين وإرلينغ هالاند ورودري من مانشستر سيتي على الجائزة، وفي كرة القدم للسيدات تتنافس يوي هاسيغاوا ولورين هيمب وخديجة شو، وفي جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، تم ترشيح الجناح البرازيلي لمانشستر سيتي سافينيو، إلى جانب ثنائي يونايتد، غارناتشو وماينو.

واتخذ يونايتد مجموعة القرارات مؤخراً لخفض التكاليف، أبرزها إنهاء التعاقد مع مدربه التاريخي السير أليكس فيرغسون كسفير للنادي، لتوفير الراتب الذي يحصل عليه.

وكان النادي قد ألغى بطاقات الائتمان من مسؤوليه التنفيذيين، بالإضافة لإلغاء بند السفر المجاني للموظفين إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو ضد مانشستر سيتي، وإلغاء حفل عيد الميلاد لموظفي النادي.