"لا ليغا" تدخل الساحة العراقية: دعم للكرة ومحاربة للبث المقرصن

شفق نيوزـ مدريد

أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، يوم الأحد، التزامها بدعم تطوير كرة القدم في العراق، إلى جانب التعاون مع السلطات المحلية لمواجهة "القرصنة الرقمية" التي تستهدف بث المباريات بشكل غير قانوني.

وقال رئيس رابطة "لا ليغا، خافيير تيباس، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "العراق يملك شغفاً استثنائياً بكرة القدم، ولا ليغا تفخر بالاستثمار في نمو كرة القدم العراقية والمنظومة الرياضية الأوسع".

وأضاف تيباس: "نحن ملتزمون مع السلطات العراقية بمواجهة تحدي القرصنة، لأنه يعيق هذا النمو. من خلال توسيع الوصول القانوني إلى المحتوى وتحسين مستوى اللعبة محلياً، يمكن للعراق أن يحقق فرصاً كبيرة لاقتصاده ولاعبيه وجماهيره".

وجاءت تحركات رابطة الدوري الإسباني، مع تزايد حالات القرصنة الرقمية، التي تنشر بث مباريات الدوري الإسباني، ومباريات أخرى، في العراق، لغير المشتركين مع محطات البث القانونية.

ووفقاً لرابطة الدوري الإسباني، يعاني العراق من تفشي ظاهرة القرصة، وتشمل منصات النقل للمحتوى الرياضي والترفيهي المقرصن منصة mytv+ (شبكة نوروز تيليكوم) ومنصة VEO (إيرثلنك للاتصالات)، ومنصة Vodu، وجهار Family Box، وجميعها تابعة لشركات اتصال مختلفة في العراق.

وكانت السفارة الإسبانية وعدد من السفارات الغربية قد طلبت من الحكومة العراقية التحرك لوقف المحتوى المقرصن في العراق.

ومنذ عام 2023، تنفّذ "لا ليغا" مشروعاً استشارياً استراتيجياً بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، يهدف إلى تحديث البنية التنظيمية للعبة، وتطوير آليات إدارة الأندية، وتعزيز برامج الناشئين، فضلاً عن دعم جهود تسويق الدوري العراقي وتحويله إلى نموذج رياضي بارز في المنطقة.

ويجمع هذا التعاون بين هدفين متكاملين، الأول هو تطوير كرة القدم العراقية محلياً، والثاني هو توسيع نطاق مشاهدة مباريات "لا ليغا" عبر قنوات توزيع قانونية داخل العراق، بما يلبّي شغف الجماهير ويعزز المنظومة الرياضية والاقتصادية على حد سواء.

وأعربت الرابطة عن ثقتها بأن التعاون المستمر مع السلطات العراقية، إلى جانب التقدم في مكافحة القرصنة، سيفتح آفاقاً واسعة لنمو الاقتصاد الرياضي والترفيهي في العراق، بما يخدم الرياضيين والمبدعين والشركات والجماهير، ويعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للرياضة والثقافة والابتكار الرقمي.