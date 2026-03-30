لا إعلام ولا درجال.. أرنولد يحصّن لاعبيه قبل مواجهة بوليفيا

شفق نيوز- مونتيري

كثّف مدرب المنتخب الوطني العراقي، غراهام أرنولد، من وتيرة تدريبات الفريق استعداداً لمباراة الحسم المرتقبة، فيما قرر فرض إجراءات انضباطية مشددة، من بينها منع وسائل الإعلام من حضور التدريبات بشكل نهائي.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن أرنولد اتخذ قراراً بمنع رئيس الاتحاد، عدنان درجال، من التواجد بالقرب من اللاعبين أو حضور التدريبات التي تُقام في مدينة مونتيري، وذلك ضمن تعليمات صارمة تهدف إلى الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب أي عوامل قد تشتت أذهانهم قبل المواجهة الحاسمة.

وأوضح أن القرار شمل أيضاً منع درجال من النزول إلى أرضية الملعب، ما اضطره إلى متابعة التدريبات من المدرجات أو الاكتفاء بالمشي على مضمار الملعب.

وأشار المصدر، إلى أن أرنولد شدد على أهمية المرحلة الحالية، مؤكداً أنه "لا وقت للراحة"، في إشارة إلى مواصلة الاستعدادات المكثفة قبل يومين فقط من المباراة المصيرية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المنظمة، نفاد جميع تذاكر مباراة العراق وبوليفيا ضمن نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في مؤشر على الاهتمام الجماهيري الكبير بالمواجهة المرتقبة.