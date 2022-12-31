"لا داعي للقلق".. اتحاد الكرة العراقي يؤكد: نقل مباريات خليجي 25  متاحة مجاناً

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن مباريات كأس خليجي 25 المقرر انطلاقه في البصرة الجمعة المقبل ستكون مجانية ومتاحة للقنوات الفضائية العراقية، مشددا أن لا داعي لقلق الشارع الكروي بعد أنباء متداولة "عارية عن الصحة".

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق الإعلامي أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن نقل مباريات كأس خليجي 25 التلفزيوني سيكون متاحة مجاناً للقنوات العراقية بدعم من الحكومة العراقية".

وأضاف الموسوي، أن "لا صحة للأنباء المتداولة حول عدم إتاحة الفرصة للقنوات العراقية لنقل كأس الخليج"، موضحاً ان "كل المواجهات ستنقل عبر قنواتنا العراقية ولا فيتو على اي قناة عراقية بشأن نقل البطولة مجاناً".

ووجه الموسوي، شكره الى التفاتة الحكومة العراقية واهتمامها بهذا الحدث الكروي المهم الذي يقام على ارض البصرة في العراق"، موضحا ان "هدف مبادرة الحكومة هو إيصال خليجي البصرة لأبعد مدى بالعالم ومتابعتها من مختلف البلدان وإيصال رسالة للعالم عن جمال العراق ووضعه المستقر".

وتداولت بعض وسائل الإعلام، أنباء أفادت بأن عدم توقيع الحكومة العراقية أو وزارة الشباب والرياضة عقداً مع الشركة الراعية لحقوق كأس الخليج حتى الآن بشأن النقل التلفزيوني يعني أن القنوات العراقية لن تتمكن من نقل مباريات كأس الخليج.

وخلال زيارته الى البصرة في 25 من شهر كانون الاول الجاري، أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني عن تأمين البثّ المجاني لكلّ مباريات البطولة المقرر انطلقاها في السادس من كانون الثاني المقبل، لتكون متاحة أمام الجمهور.