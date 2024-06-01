لا جديد يذكر.. ريال مدريد يحقق دوري الأبطال للمرة الـ15

شفق نيوز/ توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، بثنائية نظيفة، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، في ملعب ويمبلي.

افتتح داني كارفاخال التسجيل لنادي ريال مدريد، بالدقيقة 74، وسجل فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.