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لا تغيير في حراس مرمى المنتخب العراقي ببطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-27T08:31:46+0000
لا تغيير في حراس مرمى المنتخب العراقي ببطولة كأس العرب

شفق نيوز/ اكد مدرب حراس المرمى للمنتخب العراقي احمد جاسم، يوم السبت، أن الحراس الثلاثة للمنتخب لن يتم تغييرهم في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في قطر نهاية الشهر الجاري.

وقال جاسم لوكالة شفق نيوز "لقد دعوت الحراس الذين سبق ان سميتهم في وقت سابق بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وهم: فهد طالب، وأحمد باسل وعلي ياسين، وسيستمرون مع المنتخب في بطولة كأس العرب".

واوضح ان "الحارس الاساسي فهد طالب قدم افضل مستوى في مباريات التصفيات السابقة وهذا ما يتفق عليه الجميع وكذلك الحارسان احمد باسل وعلي ياسين، ومن غير المعقول ابعادهم دون ان يتم اختبارهم فطالما انهم يقدمون مع انديتهم مستويات جيدة وطالما لا توجد لديهم اصابات فمن الخطأ ان نغيرهم كون الانسجام ضروري بين الحراس".

واضاف "نحن لا نستطيع تغيير حارس مرمى كل شهر فنحن نلعب تقريبا كل شهر وفي كل تجمع ندربهم، اما في تصفيات كأس العالم فنتجمع ثلاثة ايام قبل المباراة ومن غير المعقول ان نغير، اذ انه من الخطأ تغيير الوجوه كل شهر او شهرين فالاستقرار ضروري جدا".

وختم جاسم بالقول "نأمل ان يكون مستوى الحراس في كأس العرب والمباريات المتبقية من التصفيات بمستوى الطموح ولاسيما انني واثق من قدرات ومستويات حراسنا المميزين".

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