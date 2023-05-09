"لا برشلونة ولا الهلال حتى الآن".. والد ميسي: لم نتخذ قرارنا بعد

شفق نيوز / أصدر خورخي، والد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بيانا رسميا للتعليق على مستقبل نجله خلال الموسم المقبل.

وقال خورخي، في بيانه "لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ميسي إلى أي فريق في الموسم المقبل".

وتابع "لم يتم اتخاذ القرار بعد، ولن يتم النظر في هذا الأمر حتى ينهي ميسي، موسمه مع باريس سان جيرمان".

وأضاف "هناك دائمًا الكثير من الشائعات والأقاويل التي تستخدم اسم ميسي لاكتساب الشهرة، ومع ذلك يمكننا التأكيد بأن هذه الأخبار غير صحيحة".

وشدد "لا اتفاقات مع أي فريق حتى الآن، لا شفهي ولا موقع ولا متفق عليه، ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم الحالي".

ونوه "هناك قلة احترام من الإعلام، بعض الأشخاص يقومون بخداع الآخرين بطريقة متعمدة دون تقديم دليل على صحة مزاعمهم، من أجل تحويل أي شائعة خبيثة إلى خبر حقيقي يخدم مصالحهم".

وأتم "ينبغي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بشرح أسباب عدم التحقق من المعلومات التي ينشرونها، ولا يريدون أن تفسد الحقيقة، أخبارهم".

وكانت وكالة فرانس برس كشفت، اليوم الثلاثاء، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات.

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي أوقف أخيرا نجمه المتوّج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره من دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في السعودية، وفق الوكالة الفرنسية.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة عكاظ السعودية، اقتراب نادي الهلال من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، لويس أنريكي، لقيادة الأزرق تزامنا مع اقتراب "الزعيم" من حسم صفقة ميسي.

ومنذ أكثر من شهر، تلقى كابتن منتخب الأرجنتين عرضا من الهلال بنحو 320 مليون جنيه إسترليني سنويا، لكنه لا يتسرع في قبوله، حسب عكاظ.

وعينت السعودية ميسي كسفير للسياحة العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد في يناير لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي النصر والهلال، وواجه كريستيانو رونالدو، وفق رويترز.