لايبزيغ ينهي سلسلة اللا هزيمة لليفركوزن

شفق نيوز/ أوقف لايبزيغ سلسلة اللا هزيمة لمضيفه باير ليفركوزن بعد انتصار مثير بنتيجة 3-2 مساء يوم السبت في الجولة الثانية للدوري الألماني.

واستمر باير ليفركوزن حامل اللقب 35 مباراة بلا خسارة في البوندسليغا قبل أن يتلقى الهزيمة على أرضه.

وأصبح لايبزيغ أول فريق يهزم ليفركوزن في الدوري الألماني منذ الخسارة أمام بوخوم بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من موسم 2022-2023 قبل 462 يومًا.

وكان فريق المدرب تشابي ألونسو على بعد مباراة واحدة من معادلة مسيرة هامبورغ الخالية من الهزائم والتي امتدت 36 مباراة في موسم 1982-1983.

وكانت هذه ثاني أطول مسيرة خالية من الهزائم في تاريخ المسابقة خلف بايرن ميونيخ الذي لم يعرف الخسارة في 53 مباراة متتالية بين عامي 2012 و2014 بقيادة بيب غوارديولا.

وهيمن ليفركوزن حامل اللقب على بداية المباراة وسجل جيريمي فريمبونغ الهدف الأول في الدقيقة 38 من تسديدة منخفضة من مسافة قريبة، قبل أن يضاعف أليخاندرو جريمالدو تقدم الفريق قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص لاعب الوسط كيفن كامبل الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وأدرك أوبيندا التعادل في الدقيقة 57 قبل أن يسجل هدف الفوز بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وتوقفت المباراة للتحقق من وجود ركلة جزاء لصالح ليفركوزن في الدقائق الأخيرة، لكن الحكم قرر بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد أن تدخل كاستيلو لوكيبا على باتريك شيك لا يستدعي احتساب ركلة جزاء.

وواصل لايبزيغ مشواره الخالي من الهزائم للمباراة 13 على التوالي والذي بدأ في فبراير الماضي معتليًا صدارة الترتيب بست نقاط بينما يحتل ليفركوزن المركز التاسع بثلاث نقاط.