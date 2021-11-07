لاول مرة.. ذهبية تاريخية للعراق في بطولة العالم للجوجيتسو

شفق نيوز/ توجت لاعبة المنتخب العراقي "تريفا رضا" بالوسام الذهبي لبطولة العالم بلعبة الجوجيتسو بعد فوزها في النزال النهائي على اللاعبة اليونانية "ديمترا ثيودورو" لتحصل على ذهبية بطولة العالم بالجوجيتسو لوزن 63 كغم.

وخاضت اللاعبة العراقية "تريفا رضا" نزالها النهائي بعد ثلاث ساعات من نزال التأهل للمباراة النهائية .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مخلص حسن لوكالة شفق نيوز، إن تريفا توجت بلقب بطولة العالم وهو انجاز تاريخي لم يتحقق للعراق على مستوى النساء.

واضاف حسن أن لاعبة منتخبنا تريفا فازت بالافضلية بعد ان تعادلت مع منافستها اليونانية لاخر دقيقة ليقرروا الحكام حسم النتيجة للاعبتنا بالاجماع كونها كانت هي صاحبة اللعب الهجومي بينما اللاعبة اليونانيه كانت بوضع الدفاع فقط.

وكانت اللاعبة تريفا رضا تأهلت الى دور نصف نهائي بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في الامارات بفوزها على اللاعبة الاماراتية جود السعيدي ، وتمكنت من التأهل للمباراة النهائية بعد فوزها على لاعبة منتخب كازخستان اديليا اوشوروفا في نزال نصف نهائي البطولة.