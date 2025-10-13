لانسحابه من الدوري.. الانضباط تعاقب نادي آليات الشرطة

شفق نيوز- بغداد

اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، لمناقشة انسحاب نادي آليات الشرطة الرياضي لكرة الصالات للدوري الممتاز من المسابقة لهذا الموسم.

وقررت اللجنة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حرمان نادي آليات الشرطة الرياضيّ من المشاركة في البطولات المتبقية استنادًا لأحكام المادة (154-رابعا-1-أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025 .

كما تقرر فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار، استناداً لأحكام المادة (154-رابعا-1-ب) من اللائحة المذكورة آنفاً على النادي.

وأضاف البيان، أن اللجنة قررت هبوط نادي آليات الشرطة إلى درجة أدنى استنادًا لأحكام المادة (154-رابعا-1-ج) من اللائحة المذكورة آنفاً، مبيناً أن القرار صدر باتفاق الآراء وسيكون قابلاً للاستئناف.