لانتهاكه اللوائح.. نادٍ انكليزي يُعاقب بخصم 4 نقاط من رصيده

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي، يوم الاثنين، خصم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فورست لمخالفة قواعد الربحية والاستدامة لموسم 2022-2023.

وصدرت العقوبة من قبل لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة أشخاص عقب جلسة استماع هذا الشهر.

وأدى ذلك إلى سقوط نوتنغهام فورست في منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل شهرين من نهاية الموسم.

وتبيَّن أن نوتنغهام فورست انتهك لوائح الربحية والاستدامة في الدوري، والتي تسمح عادة للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

ليتراجع الفريق، الذي يديره نونو إسبيريتو سانتو، من المركز 17 إلى المركز 18 في جدول الترتيب، وهو أحد مراكز الهبوط الثلاثة في الدوري الإنكليزي.

وبات نوتنغهام فورست يملك حاليا 21 نقطة قبل تسع مباريات متبقية في البريميرليغ، ونتيجة لذلك خرج لوتون برصيد 22 نقطة من منطقة الهبوط.