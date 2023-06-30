آلام الركبة تعيد سواريز إلى برشلونة

شفق نيوز/ وافق نادي غريميو البرازيلي، على سفر لويس سواريز إلى إسبانيا، من أجل علاج ركبته اليمنى مع طبيب خاص في مدينة برشلونة.

وكان ألبرتو غيرا رئيس غريميو كشف أن سواريز قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي؛ بسبب إصابة يعاني منها في الركبة اليمنى.

ومازال اللاعب الأوروغوياني يعاني من آلام شديدة، تستدعي سفره للخارج.

وقال رئيس غريميو عن لوكالة الأنباء الإسبانية: "سواريز يفضل استشارة طبيبه في برشلونة والنادي أبدى موافقته".

وأكد ألبرتو غيرا أن اللاعب ما زال يعاني من آلام شديدة، تستدعي سفره للخارج.

وأشار غيرا إلى أن سواريز كان مخطئًا بشأن كرة القدم البرازيلية قائلًا: "سواريز وجد بطولة قوية جدًّا، ومباريات تنافسية للغاية، علاوة على ذلك فهو يتعرَّض للعديد من الضربات، ويبذل مجهودًا كبيرًا على عمره".

وأضاف: "رغبته في العلاج بإسبانيا هدفها أن يعود ويقدّم أداء أفضل لأنه يلعب ويسجل الأهداف وسعيد هنا".

ورفض رئيس غريميو الرد على سؤال حول احتمالية انتقال سواريز للعب في إنتر ميامي الأمريكي الذي انتقل إليه زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانضم سواريز لغريميو في ديسمبر الماضي، قادمًا من ناسيونال الأوروغواياني، وخاض معه 26 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع ثمانية أخرى.

ويملك سواريز مسيرة مميزة، حيث لعب لغرونينغين وأياكس أمستردام في هولندا، وليفربول الإنجليزي، ولبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.