لامين يمال يستفز جماهير إسبانيول قبل ساعات على الديربي

شفق نيوز- رياضة

أشعل نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، أجواء ديربي كتالونيا المرتقب أمام إسبانيول، بعدما وجّه رسالة لافتة عبر حسابه على "إنستغرام" قبل ساعات من انطلاق المواجهة، ما أعاد التوتر إلى الواجهة بين الغريمين التقليديين.

ويُعرف يامال بنشاطه اللافت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباريات الكبرى، وكان ديربي كتالونيا أحدث محطة، إذ فسّر متابعون منشوره الأخير على أنه رد غير مباشر على تصريحات سابقة للاعب إسبانيول، بير ميلا.

وكان ميلا قد صرّح، خلال مقابلة صحفية، بأنه يفضّل التعامل بحدّة مع لامين يامال مقارنة بحارس برشلونة الحالي خوان غارسيا، مستخدماً نبرة ساخرة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الإسبانية.

وبعد ساعات من تلك التصريحات، نشر يامال صورة له وهو يحتفل بهدف سجله في شباك إسبانيول خلال فوز برشلونة بهدفين دون رد على ملعب كورنيّا إل برات الموسم الماضي، وأرفقها بعبارة "أتطلع للعودة"، وفق ما نقلته صحيفة فوتبول إسبانيا.

وتزداد حساسية اللقاء مع عودة الحارس خوان غارسيا إلى ملعب فريقه السابق إسبانيول للمرة الأولى منذ انتقاله إلى برشلونة، ما ينذر بأجواء مشحونة داخل المدرجات.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها يامال الجدل قبيل المباريات الكبرى، إذ سبق له أن دخل في سجال إعلامي مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو قبل نصف نهائي يورو 2024، كما أثار غضب ريال مدريد قبل الكلاسيكو بتصريحات اعتُبرت مستفزة، شكّلت – بحسب اعتراف لاحق – دافعاً إضافياً للاعبي الفريق الملكي.