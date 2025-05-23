لامين يتصرف بشكل غريب مع ميسي على الانستغرام

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الجمعة، بأن النجم الصاعد لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم لامين جمال، اتخذ اليوم موقفا مفاجئا تجاه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الهداف التاريخي للفريق الكتالوني.

وقالت الصحيفة أن لامين جمال توقف عن متابعة ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رغم أنه كان يتابعه حتى وقت قريب.

ولم تذكر الصحيفة السبب وراء إلغاء لامين جمال متابعته لميسي، مشيرة إلى أنه غير معروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي لا يتابع حساب لامين، وهو ما قد يجعل الأمر متبادلا وغير ذي أهمية كبيرة.

ولفتت "سبورت" الكتالونية إلى أنه لم تجمع لامين وليو علاقة فعلية، إذ لم يتحدثا منذ وصول الشاب إلى الفريق الأول، سواء عن طريق الهاتف أو بمكالمة فيديو.

علما أن لامين جمال ارتدى قميصا مميزا خلال موكب الاحتفال بالبطولات الثلاث التي حققها هذا الموسم مع برشلونة.

ووضع لامين ذلك القميص على ظهره ليظهِر الصورة الشهيرة المطبوعة عليه، والتي ظهر فيها ليونيل ميسي وهو يحمم لامين جمال عندما كان طفلا.

يذكر أن تقارير صحفية كشفت عن أن لامين جمال سيرتدي القميص رقم 10 اعتبارا من الموسم المقبل، وهو القميص الذي ترك به ميسي إرثا كبيرا في النادي الكتالوني قبل رحيله.