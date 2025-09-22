جائزة "كوبا".. يامال ودوناروما وإنريكي وويغمان أفضل لاعب وحارس ومدرب ومدربة

شفق نيوز- متابعة

فاز اللاعب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، مساء اليوم الاثنين، بجائزة "كوبا" 2025 المقدمة لأفضل لاعب شاب في العالم، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم على مسرح الشاتليه في باريس.

وتوج يامال بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد أن حصدها في حفل العام الماضي 2024.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً تفوق على قائمة من أبرز المواهب الصاعدة، ليؤكد مكانته كأحد أهم الأسماء الواعدة في كرة القدم الأوروبية والعالمية.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" هذا العام خمسة لاعبين بارزين هم:

ديزيري دوي (فرنسا، باريس سان جيرمان)

إستيفاو ويليان (البرازيل، بالميراس وتشيلسي)

جواو نيفيز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

لامين يامال (إسبانيا، برشلونة)

كنان يلدز (تركيا، يوفنتوس)

وفاز لامين يامال بالجائزة، خلال الحفل الذي يقام الآن، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة التألق مع الفريق الكتالوني والمنتخب الإسباني خلال السنوات المقبلة.

وحضر يامال إلى الحفل برفقة والده ووالدته وجدته.

يُذكر أن يامال ينافس أيضاً على جائزة أفضل لاعب "الكرة الذهبية"، مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان.

وفي جوائز فردية أخرى، فاز الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي المنتقل حديثاً من باريس سان جرمان بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

كما فاز الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جرمان بجائزة "يوهان كرويف" لأفضل مدرب لفريق كرة قدم "رجال" في العالم.

ولم يتواجد إنريكي في الحفل لارتباطه بقيادة باريس سان جرمان في مباراة مارسيليا بالدوري الفرنسي، التي تقام في التوقيت نفسه.

وتحدث إنريكي في كلمة مصورة بالفيديو للحاضرين بالحفل معرباً عن سعادته بهذه الجائزة، وموجهاً الشكر لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على الموسم التاريخي.

كما فازت الهولندية سارينا ويغمان المديرة الفنية لمنتخب إنجلترا بجائزة "يوهان كرويف" لأفضل مدرب لفريق كرة قدم نسائية في العالم خلال الحفل ذاته.

وحققت ويغمان البالغة من العمر 55 عاماً هذه الجائزة بفضل إنجازها بقيادة منتخب إنجلترا للفوز بكأس أمم أوروبا خلال صيف العام الجاري، والتي أقيمت في سويسرا.

وتفوقت المدربة الهولندية على بقية المرشحين: الفرنسية سونيا بومباستور مدربة تشيلسي، والبرازيلي أرتور إلياس مدرب البرازيل، والنيجيري جاستن مادوجو مدرب منتخب نيجيريا الفائز بكأس أمم أفريقيا بالمغرب، والهولندية رينيه سليغرس مدربة آرسنال الإنجليزي.