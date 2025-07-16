لامين يامال يعلق على صورته رضيعاً مع ميسي

شفق نيوز- متابعة

خرج النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، في أول تعليق على صورته الشهيرة عندما كان طفلاً رضيعاً، مع النجم الأرجنتيني وأسطورة البارسا، ليونيل ميسي، والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ويستعد لامين يامال (18 عاماً) لارتداء القميص رقم 10 في الموسم المقبل، الذي قدم به ميسي مسيرة أسطورية مع النادي الكتالوني.

وانتشرت صورة للامين يامال مع ميسي، والتي التقطت في كانون الأول/ ديسمبر 2007، عندما كان عمر اللاعب الإسباني من أصول مغربية، 6 أشهر فقط.

وعلق يامال في مقابلة تلفزيونية على الصورة الشهيرة، قائلاً: "استغربت أن ميسي يحملني بين ذراعيه وأنا حتى لا أنظر إليه لا أعلم ماذا كنت أفعل حينها".

وأضاف: "لكن الآن أنا سعيد جداً بامتلاكي تلك الصورة مع أفضل لاعب في التاريخ".

رغم أن فارق العمر بين ميسي (38 عاماً) ولامين يامال هو 20 عاماً، لكن هناك العديد من أوجه التشابه بين مسيرتهما، فكلاهما نشأ في أكاديمية "لاماسيا" ويلعب بقدمه اليسرى وتم تصعيده إلى الفريق الأول في سن صغيرة، وها هو جمال يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته بارتداء قميص ميسي "الرقم 10".