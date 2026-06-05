لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

شفق نيوز- مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، يوم الجمعة، تتويج جناح فريق برشلونة لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم المنصرم، بعدما ساهم في فوز "البلوغرانا" بلقب الدوري.

وتفوق يامال في التصويت النهائي على منافسيه الآخرين للفوز بالجائزة وهم الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)، والإيفواري نيكولاس بيبي (فياريال)، وبابلو فورنالس (ريال بيتيس)، والكوسوفي فيدات موريكي (جيرونا).

وقدم اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، أداءً استثنائياً مع ناديه، حيث شهد الموسم المنصرم مشاركته في 28 مباراة ببطولة الدوري، وسجل 16 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة، رغم تعرضه في بداية الموسم لبعض المشاكل البدنية.

ويخلف يامال، المتواجد حالياً مع منتخب إسبانيا للمشاركة في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، زميله البرازيلي رافينيا، الفائز بالجائزة في الموسم الماضي.

في الوقت ذاته، فاز خوان غارسيا، حارس برشلونة، على جائزة أفضل تصد في الموسم، متفوقاً على السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) وأوناي سيمون (أتلتيك كلوب) في التصويت النهائي.

ولعب حارس مرمى الفريق الكاتالوني دوراً حاسماً في فوز فريقه على إسبانيول 2-0 في الجولة 18 من البطولة على ملعب إسبانيول، وذلك بفضل هذا التصدي الرائع لفرصة مؤكدة من بير ميلا في الدقيقة 38 عندما كانت النتيجة 0-0.