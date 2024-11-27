لامين يامال يتوج بجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب أقل من 21 عاماً

شفق نيوز/ نال نجم برشلونة، المهاجم لامين يامال، يوم الأربعاء، جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب أقل من 21 عاماً، التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت الإيطالية".

وبات يامال ثالث لاعب من النادي الكاتالوني يتوج بالجائزة في آخر أربع سنوات، بحسب موقع "فرانس24".

ويخلف الجناح البالغ من العمر 17 عاماً المتوج بجائزة "ريمون كوبا" لأفضل لاعب واعد في العالم خلال حفل الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، نجم ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام في قائمة المتوجين بهذه الجائزة الفردية، والتي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وكسر الظاهرة جمال الذي قدّم موسماً استثنائياً توجه بإحراز لقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي في ألمانيا، الرقم القياسي لأصغر لاعب يفوز بالجائزة عن عمر 17 عاماً و4 أشهر.

وبات يامال ثالث لاعب من النادي الكاتالوني يتوج بالجائزة في آخر أربع سنوات، بعد زميليه بيدري وغافي. ونال الألماني توني كروس الذي اعتزل الصيف الماضي بعد موسم تاريخي مع ريال مدريد، جائزة "اللاعب الذهبي".

ولدى السيدات، كانت الجائزتان من نصيب لاعبتي برشلونة، فنالت أيتانا بونماتي المتوجة بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، جائزة اللاعبة الذهبية، ومواطنتها الواعدة فيكي لوبيس (18 عاماً) بلقب "الفتاة الذهبية".