لامين جمال أغلى لاعب في العالم بقيمة 343 مليون يورو

شفق نيوز- برن

تصدر الشاب الإسباني لامين جمال قائمة أغلى 100 لاعب في العالم بقيمة سوقية خيالية بحسب أحدث تقرير لمرصد كرة القدم "سي أي إي إس".

وتبلغ القيمة السوقية لنجم منتخب إسبانيا وبرشونة 343 مليون يورو، أي ما يعادل 400 مليون دولار أميركي تقريباً، وبالعملة العراقية 590 مليار دينار عراقي تقريباً.

وتفوق النجم الشاب (18 عاماً) بفارق شاسع على أقرب ملاحقيه من المهاجمين الأكثر خبرة، النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنكليزي والذي حل ثانياً بقيمة 255 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي جاء في المركز الثالث بقيمة 201 مليون يورو.

وشهدت القائمة تراجع الإنكليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد متصدر قائمة العام الماضي، إلى المركز الرابع بقيمة 153 مليون يورو، يليه الفرنسي مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ بـ137 مليون يورو، ثم صفقة ليفربول الجديدة، الألماني فلوريان فيرتز بـ136 مليون يورو.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أسماء لامعة أخرى مثل ثنائي باريس سان جيرمان ديزيري دويه وجواو نيفيز، بالإضافة إلى التركي أرداً غولر لاعب ريال مدريد والإسباني بيدري غونزاليس نجم برشلونة.

أما من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فقد سجل البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس، القيمة الأعلى بـ85 مليون يورو.

وتصدر الإيطالي جيانلويجي دوناروما قائمة الحراس بقيمة 81 مليون يورو، وتصدر باو كوبارسي مدافع برشلونة، قائمة المدافعين الأعلى قيمة سوقية بـ110 ملايين يورو، بينما جاء نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي كأغلى ظهير في العالم بـ90 مليون يورو.