"لاليغا" الإسبانية تدعو الاتحاد العراقي لتجديد الشراكة قبل انتهاء العقد الحالي

شفق نيوز- بغداد

وجهت رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"، يوم الخميس، دعوة رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لبحث تجديد اتفاقية الشراكة بين الطرفين، مع اقتراب انتهاء العقد الحالي مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وكان الاتحاد العراقي قد وقع اتفاقية شراكة مع رابطة "لاليغا" في الرابع من حزيران/ يونيو عام 2023، بهدف دعم وإقامة دوري المحترفين العراقي للموسم 2023-2024، ضمن مشروع تطوير المسابقات الكروية في العراق.

وتأتي الدعوة الجديدة في إطار سعي الطرفين إلى مواصلة التعاون الفني والإداري، بما يسهم في تطوير دوري المحترفين العراقي والاستفادة من الخبرات التنظيمية والتسويقية التي تمتلكها رابطة الدوري الإسباني.

يذكر أن الجهاز التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم تغير بعد فوز اللاعب السابق يونس محمود في الانتخابات التي أُجريت في بغداد بداية الأسبوع الحالي، وتولى رسمياً قيادة إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة.