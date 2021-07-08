"لاعودة لكاتانيتش".. الاموال تدفع بغداد للتفكير بمدرب محلي للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أوصدت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم الخميس، الباب امام المتوقعين بعودة السلوفيني ستريشكو كاتانيتش لقيادة المنتخب، فيما أشارت إلى خيار "المدرب المحلي" بسبب "الاموال".

وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل لوكالة شفق نيوز، إن "مشوار كاتانيتش انتهى وتم الغاء اي فكرة لاعادته سيما بعد أن كشفت اوراقه بعدم تمكنه من الاضافة للمنتخب في المرحلة الاهم".

وأضاف كامل أن "بغداد ستحتضن اجتماعاً مهماً للتطبيعية يوم الاحد المقبل او اليوم الذي يليه وتحديداً بعد الانتهاء من انتخابات الاتحادات الفرعية"، موضحاً أنه "سيتم خلال الاجتماع حسم موضوع المدرب ووضع النقاط على الحروف".

وأكد كامل أن "التطبيعية ستناقش عدة حلول للتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد وتسميته لقيادة المنتخب الوطني بمشواره المقبل".

وتابع قائلاً، "نعلم أن الوقت ضيق, لكن جلب المدرب الاجنبي المعروف يحتاج الى مبالغ طائلة والتطبيعية تعاني من هذا الجانب مما اوقفنا ذلك من مفاتحة اسماء كبيرة من المدربين كان من المقرر ان يتم الاتفاق معهم لقيادة منتخبنا بمشواره الاهم".

وأشار شامل إلى أن "الوقت محرج وقصير لكن اجتماعنا المقبل المقرر الاسبوع المقبل في بغداد سيحسم الجدل الحاصل بشأن اختيار المدرب الاجنبي من عدمه لقيادة الاسود بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم".

ولم يستبعد شامل كامل خيار المدرب المحلي "في حال لم ترصد المبالغ المخصصة للمدرب الاجنبي الذي لابد ان يكون على مستوى عال".

وأضاف "في حال عدم التمكن من ذلك سيكون خيارنا الاخر هو المدرب المحلي"، معرباً عن أمله بأن تحل "الامور ويتم تخصيص المبلغ الذي يكفي للتعاقد مع مدرب اجنبي كبير ".

وأعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، يوم الاحد الرابع من تموز الجاري، عن فسخ عقده مع الهيئة التطبيعية العراقية لعدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال كاتانيتش، في مقطع فيديو مصور، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لم استلم رواتبي منذ 5 او 6 اشهر.. كان بأمكاني انهاء العقد بعد شهر واحد لعدم استلام رواتبي".

وأضاف كاتانيتش، أن "بقائي مع المنتخب كان من اجل اللاعبين وانهاء المرحلة الثانية من التصفيات"، موضحاً أن "كوركيس (المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي)، اتصل بي بالفعل واخبرته بأنني قدمت شكوى لدى الفيفا وانهيت عقدي مع العراق".

وأضاف كاتانيتش، "لا يحق لي تقديم اي منهاج للاتحاد العراقي بسبب انهاء العقد وعدم وجود عقد مستقبلي".

وقدم كاتانيتش، شكره إلى "الجماهير العراقية التي وقفت معنا لثلاث سنوات ماضية".