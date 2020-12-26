لاعب يسجل 8 أهداف بمباراة واحدة في الدوري الكويتي

شفق نيوز/ اكتسح فريق السالمية منافسه التضامن بنتيجة (9-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد صباح السالم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الكويتي.

وتألق المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو حيث سجل 8 أهداف، وسجل مبارك الفنيني الهدف التاسع.

وسجل فابيانو بمفرده 8 أهداف في سابقة هي الأولى في الموسم الحالي، وجاءت أهداف السماوي في الدقائق 7، و32، و42، و58، و63، و72، و77، في حين سجل مبارك الفنيني هدفاً في الدقيقة 55.

ورفع السالمية رصيده إلى 29 نقطة، فيما توقف التضامن، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، عند 8 نقاط.