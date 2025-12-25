لاعب أوزبكي يعزّز دفاعات أربيل استعداداً للمرحلة المقبلة من دوري النجوم

شفق نيوز – أربيل

أعلن نادي أربيل لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم المدافع الأوزبكي مارلين شابانوف لتعزيز صفوفه الدفاعية، قادماً من نادي استقلال دوشنبه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويملك شابانوف البالغ من العمر 25 عاماً، خبرة واسعة في الدوري الأوزبكي بعد أن مثّل أندية عدة، منها باختاكور وأنديجان وتورون وشورتان، ما يعزّز من الإمكانيات الدفاعية لفريق أربيل.

ويتصدّر أربيل حالياً جدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 20 نقطة، بعد أن تعادل في الجولة الثامنة مع ديالى بهدف لكل منهما، ما يجعله على أعتاب الاستمرار في صدارة المنافسة.