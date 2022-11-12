لاعب وحيد في بطولة العالم.. الفيزا تحرم ملاكمي العراق من المشاركة

شفق نيوز/ يشارك الملاكم يوسف الماجدي، وحيداً ممثلاً عن العراق في بطولة العالم للشباب بالملاكمة، المقرر إجراؤها خلال المدة 14 - 26 من الشهر الجاري، في مدينة لانوسيا الاسبانية، وذلك لعدم حصول وفد العراق على تأشيرة دخول لإسبانيا.

وقال والد الملاكم نعيم الماجدي، خلال اتصال هاتفي من أمريكا لوكالة شفق نيوز، إن "89 دولة ستشارك بملاكميها في بطولة العالم المقررة في إسبانيا أواخر الشهر الجاري، والمنتخب العراقي سوف يشارك بلاعب وحيد في البطولة وهو (يوسف) الذي يقيم في أمريكا، وأتيح له التواجد هناك".

وأضاف أن "يوسف بدأ استعداده مبكراً للبطولة منذ أول يوم له بعد عودته لأمريكا، عقب تحقيقه ذهبية العرب، وكان يتدرب تحت إشراف مدربين أصدقاء"، مشيراً إلى أنهم "قدموا لإسبانيا قبل أسبوع للتأقلم على أجواء البطولة ورفع الجرعات التدريبية استعدادا لاقوى بطولة في العالم".

وبين والد الملاكم، أنه "لغاية الآن الاتحاد العراقي لم يتمكن من حصول تأشيرة دخول لمدرب عراقي للوصول إلى إسبانيا والإشراف على تدريبات يوسف والوقوف معه خلال النزالات وتوجيهه"، لافتاً إلى أنه "سيحاول الحصول على مساعدة من مدربي الوفود العربية لتكليف مدرب يقف على الحلبة مع يوسف أثناء النزال".

وتابع: "سأحاول إشراك يوسف ضمن وزن 67 كغم، بعد محاولة انقاص وزنه لتكون فرصته أوفر"، مبيناً أن "قرعة المنافسات ستجرى يوم 14 من الشهر الحالي، في لانوسيا الإسبانية".

يذكر أن الملاكم العراقي المغترب في أمريكا يوسف الماجدي، توج بالمركز الأول وحصد الذهبية في البطولة العربية للملاكمة للشباب التي جرت مؤخرا في مصر، ضمن وزن 71 كغم، وذلك بعد فوزه على منافسه الجزائري في مباراة الختام.