لاعب من صلاح الدين يحرز بطولة نادي الهدف الدولي بالشطرنج

شفق نيوز/ اختتمت في بغداد بطولة نادي الهدف الدولية بالشطرنج السريع للموسم 2021 بمشاركة واسعة من لاعبي بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وقال ضمير جبار عضو اتحاد الشطرنج لوكالة شفق نيوز؛ لقد استضاف نادي الهدف التخصصي بالشطرنج بطولة الشطرنج السريع بمشاركة 62 لاعب ولاعبة يمثلون المحافظات بغداد والكوت والانبار وبابل وديالى وصلاح الدين.

واضاف جبار؛ ان البطولة جرت وفق النظام السويسري، من 7 جولات، زمن الجولة (15) دقيقة، مع إضافة (10) ثانية لكل نقلة منجزة "فيشر".

وبين ان البطولة أسفرت عن فوز محمد طارق بالمركز الأول وجمع 6.5 نقطة من محافظة صلاح الدين، وحل طالب سالم بالمركز الثاني وجمع 5,5 نقطة من بغداد، وجاء ربيع صباح بالمركز الثالث وجمع 5,5 نقطة من بغداد.

وبين أن ضمير جبار أشرف على برنامج التزاوج (السويس منجر) كما حضر المنافسات نائب رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج السيد فرحان نصير الوائلي وكوكبة من أعضاء النادي وأعضاء اتحاد الشطرنج العراقي ورئيس نادي الهدف سامي عباس.