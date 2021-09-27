لاعب منتخب توغو يصل إلى العراق تمهيداً للالتحاق بناديه الجديد

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الديوانية، يوم الاثنين، وصول صانع ألعاب منتخب توغو، دوف ومي، إلى العراق للالتحاق بصفوف فريق نادي الديوانية لكرة القدم.

وقال عضو إدارة النادي، حيدر عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "النادي ينتظر رد الاتحاد الدولي باستئناف الديوانية للعب ضمن الدوري الممتاز، بعد أن قرر إيقاف نشاط النادي بسبب تاخير إرسال أسماء اللاعبين للذين سيمثلون الفريق في الدوري إلى أن أغلق النظام الدولي، فضلا عن تأخر تسليم مبلغ المحترف الصربي نيدو".

وأكد عبد الحسين، أن "إدارة النادي أكملت جميع شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة الديوانية والزوراء، المقرر إقامتها أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية، إلى إشعارٍ آخر بسبب عدم وصول الإشعار الرسمي من الفيفا، بخصوص رفع حظر تسجيل اللاعبين على النادي".

وأضاف أن "النادي بانتظار إجابة الاتحاد الدوليّ الرسمية على السماح بتسجيل لاعبي الديوانية في نظام التسجيل (فيفا كونكت) لكون أغلب لاعبي الديوانية تم تسجيلهم سابقاً في هذا النظام أثناء فترة حظر تسجيل اللاعبين".