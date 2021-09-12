لاعب منتخب بنما يلتحق بنادي القوة الجوية

شفق نيوز/ اعلنت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي عن تعاقدها مع مدافع منتخب بنما (رودريك الونسو ميلير) قادما من صفوف نادي سان فرانسيسكو البنمي على أن يلتحق بصفوف الفريق الجوي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال علاء محمد المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان السيرة الذاتية للاعب رودريك ميلير حافلة فهو من بنما يبلغ من العمر 29 سنة ويلعب بمركز قلب الدفاع ولاعب دولي لمنتخب بنما شارك في بطولة كونكاكاف أعوام 2016 و2021 واحترف في دوريات المكسيك وكولومبيا والبرتغال وكازاخستان وبنما.

واشار محمد إلى أن الادارة تعاقدت مع الحارس علي عبد الحسن قادما من زاخو لموسم واحد.

وفي نادٍ آخر؛ أعلنت ادارة امانة بغداد عن تعاقدها مع الحارس مهدي هاشم الذي انضم رسميا لصفوف فريق امانة بغداد، قادماً من فريق الصناعات الكهربائية.