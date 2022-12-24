لاعب منتخب الديوك "بليز ماتويدي" يعلن اعتزال كرة القدم

شفق نيوز/ أعلن لاعب منتخب كرة القدم الفرنسي بليز ماتويدي اعتزاله كرة القدم.

وكان ماتويدي (35 عاما) ضمن المنتخب الفائز بكأس العالم عام 2018، وشارك في آخر مباراة له من بين 84 مباراة خاضها مع منتخب فرنسا، قبل ثلاث سنوات.

وقال في تغريدة على تويتر: "أحببت كرة القدم للغاية. كرة القدم أنتِ أعطيتني الكثير .. لكن حان الوقت لنقول: توقف".

وأضاف "لقد حققت أحلامي كطفل وكرجل، وانا حزين وانا اقول أنني أقلب الصفحة الآن".

وكان لاعب خط الوسط صاحب الركلات القوية والقدرة على التحمل ومهارات التمرير الجيدة، يتطلع كذلك إلى إحراز أهداف عندما يدفع للأمام.

وفاز ماتويدي بأربعة القاب للدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان وثلاثة ألقاب متتالية في إيطاليا مع نادي يوفنتوس.

وبعدما لعب موسمين في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، لم ينضم إلى أي ناد هذا العام.

ولعب ماتويدي مع ناديي تروا وسانت إتيين قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في 2011، حيث أحرز 33 هدفا في 295 مباراة مع النادي الباريسي.