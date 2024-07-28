لاعب مغربي قبل مواجهة العراق: على الورق منتخبنا الأقوى لكن الواقع يختلف

شفق نيوز/ رأى لاعب المنتخب المغربي أيوب الكعبي، يوم الأحد، بأن المنتخب العراقي الأولمبي قوي رغم أنه اعتبر منتخبه الأقوى "على الورق" معللاً ذلك بأن الواقع يختلف، وذلك قبيل اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في أولمبياد باريس.

وقال الكعبي، للمحللين، في تصريح لقناة المغربية الرياضية الثالثة: "على الورق منتخبنا المغربي الاقوى لكن الواقع يختلف، فإن المنتخب العراقي منتخب جيد وقوي والدليل مبارياته الاخيرة حيث حقق الفوز والتعادل حتى الدقيقة 60 أمام منتخب كبير مثل الأرجنتين".

وأضاف أن "منتخب العراق تمكن من مجاراة منتخب الأرجنتين ولو الأخطاء التي حصلت لكان العراق متاهلاً عن مجموعته".

وختم بالقول: "في النهاية اتمنى التوفيق للجميع وأن يتأهل منتخب عربي من مجموعتنا للدور الثاني".

وتنازل المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، أمس السبت، عن صدارة المجموعة الثانية للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، بعد اختتام الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبات المنتخب الأرجنتيني الذي فاز على الأولمبي العراقي، في الصدارة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبات المجموعة التي تمتلك نفس الرصيد.

وجاء منتخبا المغرب وأوكرانيا ثانيا وثالثاً ولكل منهما ثلاثة نقاط واللذان تساوا بالأهداف المسجلة والداخلة في مرمى كل منهما.

في حين جاء العراق بالمركز الأخير بعد استقبال مرماه ثلاثية من الأرجنتين في لقاء اليوم.