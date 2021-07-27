لاعب مصري يحقق إنجازاً تاريخياً في أولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ حقق اللاعب المصري عمر عصر إنجازا تاريخيا، يوم الثلاثاء، بنجاحه في التأهل لدور ربع نهائي منافسات تنس الطاولة فردي رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأهل عصر للدور المقبل من منافسات تنس الطاولة فردي رجال بعدما فاز على يوان تشونغ لاعب تايوان بنتيجة (4-3).

ويعد عصر، أول لاعب مصري وعربي يصل إلى هذا الدور في منافسات تنس الطاولة.

وسيلتقي عمر عصر مع الصيني ما لونغ، المصنف الثاني وصاحب ذهبية ريو 2016، وبطل العالم 3 مرات في ربع النهائي لمنافسات تنس الطاولة (رجال)، غدا الأربعاء، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.

وكان عمر عصر تأهل إلى دور الـ16 من تنس الطاولة بعد فوز رائع على وصيف بطل العالم وأحد المرشحين بقوة للميدالية الذهبية السويدي ماتياس فالك 4-3.

فيما تأهل النجم المصري لدور الـ32 في تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق فوزا صعبا على الأوكراني لي كوو بنتيجة 4-3، في الدور التمهيدي الثاني.

يذكر أن عمر عصر يشارك للمرة الثالثة في تاريخه في دورة الألعاب الأولمبية، وكانت أول مشاركة له في دورة لندن 2012، والثانية في ريو دي جانيرو 2016.