لاعب مصري جديد ينضم لليفربول بعقد احترافي

شفق نيوز- متابعة

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، يوم الأربعاء، توقيع اللاعب المصري كريم أحمد عقده الاحترافي الأول مع "الريدز".

ونشر النادي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، صورة من مراسم توقيع العقد، قائلاً: "وقّع كريم أحمد عقده الاحترافي الأول مع الريدز".

وأوضح نادي ليفربول أن كريم أحمد سيقضي موسم 2026/2025 مع الفريق تحت 21 عاماً، بقيادة المدرب روبرت بيج.

وكان البالغ من العمر 18 عاماً لاعباً في أكاديمية النادي منذ أن كان في السادسة من عمره، وبدأ الظهور مع الفريق تحت 18 عاماً في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

في الموسم الماضي، سجّل اللاعب، الذي ينشط في خط المقدمة، 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وشارك في البطولة الأوروبية.

جدير بالذكر أن أكاديمية ليفربول تضم لاعباً آخر يحمل الجنسية المصرية هو ألفن أيمن.