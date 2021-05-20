لاعب مانشستر يونايتد "زيدان إقبال" يتسلم الجواز العراقي

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المغتربين في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، انجاز جميع الأوراق الثبوتية للاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال.

وقال عضو اللجنة زيد الزيدي في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن إكمال أوراق اللاعب مرت بأربع مراحل نصفها كان في محافظة الناصرية التي تنحدر منها والدة اللاعب، مبينا أن زيدان اقبال حصل على الجنسية العراقية عن طريقها.

وأضافَ الزيدي، نجحنا اليوم في إتمام المرحلة الأخيرة بعد تسلم اللاعب لجواز سفره العراقي، مشيراً إلى أن التعاون المثمر الذي قدم من الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والخارجية ساهم في انجاز الأوراق الثبوتية للاعب.

وأكد الزيدي أن اقبال صاحب الـ18 ربيعاً أصبح الآن متاحاً بشكل رسمي لتمثيل المنتخبات الوطنية العراقية.

واختتمَ عضو لجنة المغتربين، زيد الزيدي، حديثه بالقول: ان اللاعب وقع عقداً احترافياً مع رديف مانشستر يونايتد، ويعد من المواهب التي جذبت العديد من المتخصصين ووسائل الإعلام في بريطانيا والذين أبدوا إعجابهم بقدراته الفنية، ونعول على اللاعب زيدان اقبال بأن يشكل إضافة نوعية للمنتخبات العراقية مستقبلاً.