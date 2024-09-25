لاعب كيك بوكسينغ عراقي ينسحب من بطولة العالم بسبب إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن نادي غاز الجنوب الرياضي، يوم الأربعاء، عن انسحاب لاعب النادي من بطولة العالم لأندية الكيك بوكسينغ، في أوزبكستان، بسبب القرعة التي وضعته امام لاعب من إسرائيل.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن وضعت القرعة لاعبنا حسين سامي بجانب لاعب من الكيان المحتل قررت إدارة نادي غاز الجنوب الرياضي انسحاب لاعبها من مجموعته (لوزن 65 كغم) في بطولة العالم لأندية الكيك بوكسينغ المقامة حالياً في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان".

وأشادت الهيئة الأدارية لنادي غاز الجنوب الرياضي المتمثله برئيسها حازم محمد جاسم، بحسب البيان، بـ" موقف لاعبها المتناغم مع موقفها وهو موقف وطني ثابت من ثوابت الرياضة العراقية والاندية والمنتخبات الوطنية لا حياد فيه ولا تهاون ولو كلفنا الامر الانسحاب من بطولة العالم لأندية الكيك بوكسينغ المقامة في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان والتي يمثل فيها العراق نادي غاز الجنوب الرياضي المتوج ب16 ميدالية ملونه في نسختها السابقة في نيودلهي".

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