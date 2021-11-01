لاعب في نادي الطلبة يتنازل عن 400 مليون دينار لصالح فريقه ويدعو اللاعبين لإنقاذ النادي

شفق نيوز/ اكد لاعب نادي الطلبة والمنتخب العراقي السابق علي صلاح يوم الاثنين، انه تنازل عن مبلغ 400 مليون دينار كان نادي الطلبة يدين به لصلاح.

وقال صلاح لوكالة شفق نيوز؛ لقد مثلت النادي خمسة مواسم وعشت فيه وتنازلي عن المبلغ جزء من الوفاء لهذا النادي العريق.

واضاف انني مرتاح للقرار رغم ضخامة المبلغ، لافتا إلى ان الحياة مواقف و سيكون موقفي درس لاولادي و للجيل القادم من اللاعبين الذين سيمثلون النادي بعدنا.

وثمن صلاح مواقف اللاعبين والمدربين الذين تنازلوا عن مستحقاتهم لاسيما سامال سعيد الذي تنازل عن مبلغ 250 مليونا وتسلم خمسة وعشرين مليونا فقط وكذلك مصطفى كريم والمدربين حسن أحمد وبهاء كاظم وعلي حسن وآخرون تنازلوا عن مستحقاتهم.

ودعا صلاح اللاعبين الذين لم يتنازلوا بعد عن مستحقاتهم؛ للتنازل لينقذوا تاريخ الطلبة العريق.

يذكر أن خمسة لاعبين رفضوا التنازل عن مستحقاتهم لنادي الطلبة ابرزهم احمد عبد الامير ومروان عباس واخرون مما جعلوا الطلبة في موقف صعب وربما يتخذ الاتحاد الآسيوي ضده اجراء صارم في حال عدم التسديد.