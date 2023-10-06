لاعب عراقي يصل النزال النهائي في بطولة العالم بالمواي تاي للشباب

شفق نيوز/ تأهل مساء اليوم الجمعة لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي ابراهيم محمد الى نهائي بطولة العالم للشباب بوزن 51 كغم.

وقال رئيس اتحاد اللعبة مصطفى جبار علگ لوكالة شفق نيوز؛ ان "تأهل لاعبنا ابراهيم محمد الى المباراة النهائية جاء بعد تغلبه في نزال اليوم على التركي (أحمد كاندر) ضمن منافسات اليوم السادس (قبل الأخير) الجارية في مدينة أنطاليا التركية".

واضاف علگ ان "تأهل إبراهيم جاء بعد سلسلة انتصارات على منافسيه من فنلندا وفرنسا واخيرا بعد فوزه مساء اليوم على البطل تركي".

واشار الى ان "لاعب المنتخب العراقي سيواجه في نهائي البطولة يوم غد السبت اللاعب الروسي الذي سينافسه على ذهبية بطولة العالم بنزال حاسم".

وكان العراق حصل أمس الخميس، على أول ذهبية بفعالية "الواي كرو" عن طريق اللاعب "ابا الفضل عباس" في منافسات بطولة العالم بالمواي تاي الجارية حاليا في مدينة في أنطاليا التركية.