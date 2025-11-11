لاعب عراقي يحقق أول فوز آسيوي ويستعد لمواجهة النجم البحريني

شفق نيوز- الرياض

حقق لاعب المنتخب العراقي للتنس فئة 14 سنة، فهد سيف، يوم الثلاثاء، أول انتصار له في بطولة آسيا المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العكيلي لوكالة شفق نيوز، إن "فوز اللاعب تحقق من خلال أدائه المتميز لا سيما أنه أحد أبرز المواهب الشابة في اللعبة على المستوى الآسيوي".

وأضاف أن "فهد سيف فاز على اللاعب السعودي حمزة مهدي بنتيجة 6-0 و6-4 نقطة، في مباراة أظهر خلالها مستوى فنياً عالياً وقدرة كبيرة على التحكم بالإرسال والتحركات داخل الملعب، ما أكسبه ثقته العالية بنفسه".

وأكد رئيس اتحاد اللعبة، أن "فوز فهد في مباراته الأولى يمثل خطوة مهمة نحو التألق في البطولة ومواصلة سلسلة النتائج المميزة للمنتخب العراقي في الفئات العمرية الشابة".

وأشار إلى أن "فهد سيف يستعد لمواجهة قوية غداً الأربعاء أمام اللاعب البحريني أحمد السيد، المصنف الثالث على مستوى آسيا، في مباراة ستشكل اختباراً صعباً لقدراته الفنية والذهنية على أمل أن يواصل فهد نتائجه الإيجابية ويحقق فوزاً يضيف لرصيد العراق في البطولة".

وختم بأن "فوز اليوم منح اللاعب دفعة معنوية كبيرة ويعكس العمل الجاد والمستمر للاعب في تطوير مهاراته ومواكبة أفضل المعايير الفنية في البطولات الآسيوية".