لاعب عراقي يحرز الوسام الفضي في بطولة آسيا للدراجات

شفق نيوز- بغداد

أحرز اللاعب العراقي احمد مهند عبد الامير، يوم السبت، الوسام الفضي في منافسات بطولة آسيا لدراجة الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة الجارية احداثها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي حميد لوكالة شفق نيوز، ان "اللاعب احمد مهند عبد الأمير حقق الوسام الفضي في سباق فردي ضد الساعة لمسافة 20 كم لفئة الماسترز (35-39) عاماً، وبمشاركة اثني عشر متسابقاً من مختلف الدول القارية".

وتقام منافسات بطولة آسيا لدراجة الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة، للرجال والنساء، في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية خلال المدة من الخامس حتى الرابع عشر من شهر شباط الحالي، وبمشاركة تكثر من أربعين منتخباً يمثلون القارة الاسيوية.