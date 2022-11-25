لاعب عراقي يتأهل الى الدور ربع النهائي لبطولة MTA الدولية للتنس البارالمبي

شفق نيوز/ تأهل لاعب منتخب العراق حسين حامد، يوم الجمعة، الى الدور ربع النهائي لبطولة MTA للتنس الأرضي على الكراسي الدولية العالمية المقامة حاليا أحداثها في مدينة انطاليا التركية، بعد فوزه على منافسه الهندي.

وبهذا الفوز الثمين قد ضمن لاعب منتخب العراق الحصول على احد المراكز الاولى في هذه البطولة.

وقال رئيس اتحاد التنس الارضي البارالمبي ماجد جميل العكيلي لوكالة شفق نيوز ، إن "هذه البطولة تعد الاولى والاقوى على صعيد الاستحقاقات الخارجية لفعالية التنس الأرضي على الكراسي والتي شهدت مشاركة واسعة من خيرة لاعبي المنتخبات العالمية".

واضاف العكيلي، "جاء تأهل لاعبنا حسين حامد بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها على لاعبي منتخبات تركيا وبيلاروسيا ومواطنه العراقي محمد المهدي ، لافتا الى ان "حامد تعرض الى شد عضلي نتيجة قوة وتوالي المنافسات الا اننا حاولنا ان نعيده الى اجواء المنافسات من خلال معالجته من خلال كوادرنا الطبية".

واشار الى ان "الاتحاد سعى لتوفير كل وسائل النجاح للاعب وباقي زملائه ، لينافس لاعبنا حسين حامد على المراكز المتقدمة عالميا ويكون واحدا من أفضل اللاعبين ليس على المستوى العالمي".

وختم العكيلي حديثه بالقول، "نتطلع لبلوغ لاعبنا حسين حامد للتنافس على المركز الأول الذي يمثل طموحنا في هذه البطولة المهمة والعالمية لنؤكد صحة سياسة عملنا وعمل الإخوة بالمكتب التنفيذي للجنة البرالمبية برئاسة عقيل حميد".