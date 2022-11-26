لاعب عراقي يتوج بذهبية بطولة (MTA) الدولية للتنس الأرضي

شفق نيوز / حصل لاعب المنتخب العراقي حسين حامد للتنس الأرضي، اليوم السبت، على الوسام الذهبي في بطولة (MTA) بعد تغلبه على منافسه الياباني في المباراة الختامية التي جرت في مدينة انطاليا الدولية.

وقال رئيس اتحاد التنس الارضي البارالمبي ماجد جميل العكيلي لوكالة شفق نيوز إن "البطولة جمعت خيرة لاعبي العالم".

واضاف العكيلي ان "هذا الانجاز جاء بتضافر جهود الجميع بدءاً من اتحاد اللعبة والمدرب المثابر بهاء الدين علي، ولاعبنا المميز حسين حامد ومن خلفنا أعضاء المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية برئاسة عقيل حميد ولجنة الخبراء"، مبينا أن "كل هذه الجهود اجتمعت من أجل الحصول على هذا الانجاز الرائع".